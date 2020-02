Le chiffre d’affaires des spectacles a légèrement reculé en 2019

Photo : YONHAP News

Les ventes de places de spectacles ont connu un léger recul l’année dernière par rapport à 2018. D’après les données publiées par le premier site sud-coréen de réservation de tickets, Interpark, le montant total des billets vendus en 2019 n’a atteint que 527,6 milliards de wons, un peu plus de 400 millions d’euros, soit une baisse de 3 % en glissement annuel.Selon les genres, les concerts ont fait un bond de 10,7 % et les récitals de musique classique et les opéras ont progressé de 9,6 %. Par contre, les comédies musicales ont chuté de l’ordre de 17 %. Théâtre et danse ont enregistré des performances quasi-identiques à l’année précédente.Mais quels sont les spectacles les plus prisés ? Si l’on détaille les concerts, c’est le show à Séoul du groupe de k-pop sud-coréen Bangtan Boys, mieux connu sous le sigle BTS, dans le cadre de sa tournée mondiale « Love yourself : Speak yourself », qui arrive en tête. Pour ce qui concerne les comédies musicales, « Aida » a le mieux marché en 2019.