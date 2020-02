Photo : YONHAP News

La sud-Coréenne You Young a terminé, hier, troisième du programme court aux Championnats des quatre continents de l’Union internationale de patinage (UIP) à Séoul.En enregistrant un total de 73,55 points, avec un score technique de 40,81 et artistique de 32,74, l’athlète arrive derrière la Japonaise Kihira Rika et l’Américaine Bradie Tennell.Parmi les autres patineuses sud-coréennes en lice, Lim Eun-soo est arrivée en sixième position avec 68,40 points, suivie à la septième position par Kim Ye-lim avec 68,1 points.Le programme féminin libre est prévu demain. Décrocher une médaille sera synonyme d’exploit. En effet, la dernière médaillée fut la championne olympique et légendaire Kim Yu-na, en 2009. Elle avait remporté le métal le plus précieux.