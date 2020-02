Kim Hyun-chong en visite à Washington

Photo : YONHAP News

Le second conseiller adjoint à sécurité nationale de la Cheongwadae s'est rendu à Washington. Arrivé mercredi, Kim Hyun-chong devrait rentrer aujourd’hui après avoir rencontré des responsables de l’administration Trump, y compris son homologue au sein de la Maison blanche.De l’avis des observateurs, cette visite avait pour objectif d’expliquer, d’une part, la position de Séoul concernant les projets de coopération intercoréenne, et notamment les voyages individuels en Corée du Nord pour les sud-Coréens, et de demander, d’autre part, la coopération des Etats-Unis.En effet, le gouvernement sud-coréen continue de manifester sa volonté de débloquer les négociations nucléaires nord-coréano-américaines à travers des projets conjoints entre les deux Corées. Or, tout en manifestant son soutien, le département d’État américain a fait savoir, à plusieurs reprises, qu’il était en train de se coordonner avec l’administration Moon pour que de tels projets se réalisent, à mesure qu’avance la dénucléarisation du pays communiste.Par ailleurs, Kim aurait également discuté avec ses interlocuteurs américains du partage des frais de défense, dont les discussions entre les deux alliés sont actuellement en cours. Pour rappel, après six rencontres sur le sujet depuis septembre dernier, les deux camps n’arrivent toujours pas à trouver de terrain d’entente.