Le ministère de l’Education qualifie le 2019-nCov de catastrophe naturelle

Photo : YONHAP News

Alors que le nouveau coronavirus continue de se propager, le ministère de l’Education a décidé de considérer cette épidémie comme une « catastrophe naturelle » afin d’autoriser la réduction du nombre de jours de classe. Une circulaire au nom de sa ministre, Yoo Eun-hae, a été envoyée aux recteurs des 17 académies régionales.Le document stipule qu’il est possible de réduire le nombre de jours de classe au maximum d’un dixième, en fonction des conditions auxquelles font face chaque région et chaque établissement.Selon la loi, au cours d’une année scolaire, les cours doivent être dispensés pendant au moins 190 jours à l’école primaire, au collège et au lycée, et 180 jours à l’école maternelle. En cas de catastrophe naturelle, le directeur d’école a le droit de fermer provisoirement son établissement dans une limite de 10 % de ce nombre de jours. Par exemple, un lycée peut imposer une fermeture pendant 19 jours au maximum.Dans le même temps, le ministère a demandé aux chefs des établissements de minimiser les dégâts au niveau des acquis en classe et de proposer des cours en ligne ou des cahiers de travaux à domicile pendant cette période de repos.Hier matin, le pays comptait 592 établissements fermés à cause du nouveau coronavirus : 450 écoles maternelles, 77 écoles primaires, 29 collèges, 33 lycées et trois écoles spéciales.