Météo : un vendredi mitigé avant un week-end plus doux

Une grande partie du territoire sera sous un ciel plutôt nuageux ce vendredi. Ce matin, quelques éclaircies ont apporté du soleil un peu partout, mais les nuages s’imposeront dans l’après-midi sur une grosse moitié ouest. La pointe nord-est sera sous un ciel bleu toute la journée.D’après les prévisions de Météo-Corée, les nuages persisteront jusqu’à demain matin avant que le temps ne se dégage et laisse place au soleil l’après-midi. Dimanche, il fera beau une grande partie de la journée.Au niveau du thermomètre, après une matinée très fraîche et des températures négatives un peu partout, le mercure se radoucira dans l’après-midi. Les maximales atteindront 2°C à Séoul, 5°C à Daejeon, 8°C sur l’île de Jeju et à Daegu, et 11°C à Busan.Durant le week-end, les prévisions annoncent des températures maximales de 5°C dans la capitale. Elles devraient s’adoucir la semaine prochaine avec des pics à plus de 10°C en milieu de semaine.