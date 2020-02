Moon Jae-in a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Chine et du Japon

Photo : YONHAP News

A la Cheongwadae, le président de la République a reçu aujourd’hui le nouvel ambassadeur de Chine à Séoul, Xing Haiming, et celui du Japon, Koji Tomita, à l’occasion de la cérémonie de remise des lettres de créance.Au cours de leur entretien, Moon Jae-in a transmis au haut-diplomate chinois des mots d’encouragements à l’égard de son peuple qui traverse une grande épreuve face au nouveau coronavirus, sans oublier de souhaiter un bon rétablissement aux malades. Il s’est montré confiant, en soulignant que Pékin sera capable de la surmonter rapidement et de se consacrer pleinement à son développement économique.A cette occasion, Xing s’est dit avoir été très touché lorsque le chef de l’État lui a dit : « la difficulté de la Chine, c’est aussi la nôtre ». Il a ainsi promis de coopérer pleinement afin de développer les relations entre Séoul et Pékin, et de soutenir la dénucléarisation et la pacification de la péninsule coréenne.Le locataire de la Maison bleue a ensuite accueilli chaleureusement le nouvel ambassadeur du Japon, grand connaisseur de la Corée du Sud où il a longtemps séjourné en tant que conseiller et ministre plénipotentiaire au sein de l’ambassade nippon. Il lui a transmis son intention de rencontrer plus régulièrement le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, afin de rapprocher les deux pays voisins. De son côté, Tomita a promis d’apporter son soutien pour une meilleure communication entre le sud de la péninsule et l’archipel.Enfin, le président Moon a souligné l’importance d’établir une coopération étroite de haut niveau entre les trois nations, d’autant plus que la Corée du Sud, la Chine et le Japon se rencontreront dans le cadre d’un sommet trilatérale, cette année, à Séoul.