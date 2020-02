KCON en Russie pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques avec la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud organisera le KCON, le plus grand festival de la « hallyu », la vague culturelle coréenne, ainsi qu’une exposition de produits « made in Korea » en Russie. C’est ce qu’a déclaré, aujourd’hui, le ministre des finances, Hong Nam-ki, au cours d’une réunion portant sur la célébration du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Le comité chargé de préparer cette commémoration envisage plusieurs projets autour de quatre valeurs-clés : la coprospérité, le regard vers l’avenir, l’innovation créatrice et la participation ouverte.Pour n’en citer que quelques-uns, le pays du Matin clair lancera « Brand K », une formule regroupant les marques d’excellence de ses PME, afin de les aider à percer les marchés des pays slaves. Il organisera la « Longue Marche de la K-Food en Eurasie », proposant des séances de dégustation de la cuisine coréenne le long des lignes ferroviaires transsibériennes. Elle prévoit aussi des échanges actifs entre les jeunes artistes des deux états.Le gouvernement envisage par ailleurs d’organiser un concert de rock visant à commémorer le 30e anniversaire de la mort de Viktor Tsoï, le rockeur russe d’origine coréenne.Enfin, Hong Nam-ki, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, a promis de soutenir les start-ups sud-coréennes souhaitant développer leurs activités en Russie. Il veut ainsi créer une nouvelle chaîne de valeur et des effets de synergie entre Moscou, très fort dans les technologies fondamentales, et Séoul, excellent dans les technologies appliquées.