Photo : YONHAP News

Trois nouveaux cas de malades infectés par le 2019-nCoV ont été confirmés pendant le week-end. Il s’agit d’une femme âgée de 73 ans, de son fils de nationalité sud-coréenne (51 ans) et de sa belle-fille d’origine chinoise (37 ans). Le couple a séjourné dans le Guangdong en Chine entre novembre 2019 et fin janvier 2020. Les autorités sanitaires estiment que ce dernier est à l’origine de la transmission puisque la septuagénaire ne s'est pas rendue dans l'empire du Milieu.La mère, domiciliée dans la ville de Siheung, suit actuellement un traitement à l'hôpital de l’Université nationale de Séoul, à Bundang, alors que son fils et sa belle-fille sont hospitalisés dans le centre médical d’Ansung, dans la province de Gyeonggi.La Corée du Sud compte à ce jour 27 cas confirmés, dont trois ont quitté l'hôpital suite à leur rétablissement complet.