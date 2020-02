Ambassadeur de Russie à Pyongyang : le test d'une nouvelle arme nord-coréenne aura bientôt lieu

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne tardera pas à tester une nouvelle arme stratégique, actuellement en cours de développement. C’est ce qu’a annoncé, vendredi dernier, l’ambassadeur de Russie à Pyongyang dans une interview avec Tass, l’une des principales agences de presse de son pays.Selon Alexandre Machegora, le leader nord-coréen, Kim Jong-un, tient toujours ses paroles et les diplomates du royaume ermite ne manquent pas d’évoquer leur stratégie de renforcement de leur force dissuasive à chaque fois qu’ils rencontrent leurs homologues russes. Le dévoilement d’une telle arme sera déterminé en fonction des avancées des préparatifs de l’essai, mais aussi de la situation externe.Concernant le retrait des travailleurs nord-coréens expatriés, suite aux résolutions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies à l’encontre du régime communiste, le haut diplomate russe a souligné que son pays n’en comptait désormais aucun ayant un visa valable sur son sol.D’après lui, il y aura, cette année, des échanges bilatéraux et des événements organisés collectivement entre Pyongyang et Moscou. En effet, 2020 sera l’occasion de célébrer le 20e anniversaire de la visite dans la capitale nord-coréenne du président russe, Vladimir Poutine, et le 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie.