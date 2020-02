La Corée du Sud souffre d'une inflation trop ralentie

Photo : YONHAP News

L'inflation annuelle de la Corée du Sud est tombée, l'an dernier, à 0,4 %, le plus bas niveau jamais enregistré. Ainsi, le pays se place, avec la Suisse, au 33e rang parmi les 36 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La Grèce et le Portugal occupent les deux dernières places, avec respectivement 0,2 % et 0,3 %. C'est ce qu'ont révélé, aujourd'hui, les statistiques de cette institution internationale.Après une 15e place en 2017 avec 1,9 %, le pays du Matin clair a reculé au 26e rang l’année suivante, avec un taux de 1,5 %. L'inflation annuelle hors produits alimentaires et énergie a baissé, elle aussi, puisqu’à après 1,7 % en 2017, elle n’a atteint que 0,7 % en 2019.L'inflation mensuelle des prix à la consommation a réussi à augmenter de 1,5 % au mois de janvier, mais elle risque à nouveau de tomber, en raison de la crise du nouveau coronavirus.En effet, selon l'Institut des recherches économiques au sein du groupe Hyundai, le niveau de la consommation en Corée du Sud ne régresserait que de 0,1 % si l’épidémie n’impactait pas tout le pays, mais ce chiffre pourrait monter à 0,4 % dans le cas contraire.