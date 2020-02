Le parc industriel de Gaeseong fermé depuis quatre ans

Photo : YONHAP News

Cela fait exactement quatre ans aujourd'hui que le complexe industriel intercoréen de Gaeseong, situé en Corée du Nord, a arrêté de tourner, suite aux essais nucléaire et balistique nord-coréens. Au début de l’année dernière, l’état des relations entre les deux voisins laissait pourtant penser à une possible réouverture du parc. Mais cela n’a pas duré, après l’échec du sommet Kim-Trump de Hanoï.Le projet de cette collaboration économique a vu le jour en août 2000, suite à un accord sur le développement de cette zone industrielle signé entre le groupe sud-coréen Hyundai et les autorités nord-coréennes. En 2004, le premier produit « made in Gaeseong » a été mis sur le marché sud-coréen. Quelque 55 000 travailleurs du Nord et 1 000 ouvriers du Sud ont travaillé ensemble pour produire, en valeur, 3,2 milliards de dollars de marchandises entre 2005 et 2015.Mais en 2016, le pays communiste a procédé à son quatrième essai nucléaire, suivi d’un tir de missile balistique de longue portée, ce qui a conduit le gouvernement de Park Geun-hye à suspendre toutes les activités sur le complexe. De son côté, le régime de Kim Jong-un a gelé les avoirs sud-coréens et expulsé le personnel expatrié.Les préjudices ont atteint 786,1 milliards de wons, près de 604 millions d'euros, selon le gouvernement, mais plus de 1 500 milliards de wons, soit plus de 1,15 milliard d'euros, d’après les entreprises installées à Gaeseong. Ces dernières ont été dédommagées, en partie, par l'exécutif à hauteur de 577,9 milliards de wons, soit 444 millions d'euros.Les entrepreneurs implantés à Gaeseong comptent appeler le gouvernement sud-coréen ainsi que la communauté internationale à déployer tous leurs efforts pour rouvrir le complexe industriel intercoréen.