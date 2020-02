Coronavirus : Séoul multiplie ses mesures de restriction

Photo : KBS News

A mesure que le 2019-nCoV ne cesse de prendre de l’ampleur en et en dehors de la Chine, le gouvernement sud-coréen a décidé d’allonger sa liste des pays concernés par la vérification de la traçabilité des passagers. Cette mesure vise à diagnostiquer rapidement les cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus. Rappelons que la Corée du Sud compte plusieurs cas confirmés de patients ayant visité d’autres pays que l’empire du Milieu.Le nouveau dispositif sera appliqué dès demain aux passagers venant de Singapour, de Thaïlande et du Vietnam. Il sera élargi au Japon et à Hong Kong à partir de ce jeudi, puis, dès le 17 février, à Taïwan, à la Malaisie et à Macao.Au-delà de la procédure spéciale d’entrée pour les passagers venant de Chine, Séoul a décidé de renforcer le suivi journalier de ces derniers via une application mobile d'autodiagnostic.Parallèlement, suite à l’autorisation du gouvernement chinois, l’exécutif a annoncé l’envoi d’un avion afin de transporter les membres nationaux et étrangers des familles des ressortissants sud-coréens rapatriés de Wuhan, comme leurs époux, leurs parents et leurs enfants, restés dans la capitale du Hubei. Son départ est prévu demain.Enfin, le nombre de chambres à pression négative destinées à traiter les patients atteints du nouveau coronavirus passera de 198 à plus de 900.