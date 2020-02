Photo : YONHAP News

Le patineur sud-coréen Park Ji-won a remporté au total trois médailles d'or lors de la Coupe du monde Courte piste 2019-2020 de l'Union internationale de patinage (UIP), qui se tenait à Dresden en Allemagne.Le jeune athlète est monté dimanche sur la plus haute marche du podium sur 1 500 mètres avec 2mn 20s 92,3 cs, devançant son rival russe Semen Elistratov de 0,037 seconde.Plus tôt, le sud-Coréen avait déjà récolté deux médailles d’or : sur 1 000 mètres et dans la course de relais sur 5 000 mètres avec l’équipe masculine.