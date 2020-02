« Parasite » devient le premier film sud-coréen oscarisé

Photo : YONHAP News

Le dernier long-métrage du réalisateur Bong Joon-ho, « Parasite », est devenu le premier film sud-coréen à être primé aux Oscars. Dans la section du meilleur scénario original, le film coécrit par le réalisateur et Han Jin-won, a battu « A couteaux tirés » de Rian Johnson, « Marriage Story » de Noah Baumbach, « 1917 » de Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns, ainsi que « Once Upon a Time... in Hollywood » de Quentin Tarantino.Le film dénonce les inégalités sociales qui s'accroissent en Corée du Sud comme à l’étranger à travers une famille endurcie qui parvient à s'infiltrer dans la vie d'une maison très riche.En recevant son prix sur la scène du Théâtre Dolby à Los Angeles, le cinéaste sud-coréen a souligné que ce prix était le premier pour son pays, tout en remerciant les acteurs qui étaient réunis devant lui. Han, de son côté, a dédié la statuette aux scénaristes et réalisateurs de Chungmuro, le cœur du cinéma au pays du Matin clair. Cette récompense est également la première à être reçue par un film asiatique.Rappelons que le lauréat de la Palme d’or du dernier festival de Cannes est également en lice pour les oscars du meilleur film, du meilleur film international, du meilleur réalisateur, des meilleurs décors et du meilleur montage.