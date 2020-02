Coronavirus : Moon Jae-in visite les centres d'isolement abritant les rapatriés de Wuhan

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que l’épidémie du nouveau coronavirus n’affecte l’économie du pays. Moon Jae-in s’est déplacé, hier, à Jincheon, dans la province de Chungcheong du Nord, et à Asan, dans la province de Chungcheong du Sud, les deux villes qui accueillent les ressortissants sud-coréens évacués de Wuhan, en Chine.Après avoir visité les locaux temporairement aménagés pour la mise en quarantaine de ces expatriés, le locataire de la Maison bleue a tenu une discussion avec les riverains et souligné que la société sud-coréenne était largement capable de contrôler et surmonter l’actuelle crise sanitaire.Selon Moon, il est déconseillé d’organiser des festivals régionaux qui mobilisent un grand nombre de visiteurs. Mais parallèlement, il a mis en garde contre une inquiétude excessive liée aux activités extérieures, car cela risque de peser sur l’économie régionale et nationale.Le président de la République a réaffirmé sa volonté de déployer tous les moyens disponibles afin de préserver la vie de la population jusqu’à la fin de la situation. Enfin, il a remercié les habitants de ces ceux villes, qui ont fini par accepter chaleureusement, dans ces centres d’isolement, les rapatriés de Wuhan comme des membres de leur famille, et ce malgré les nombreuses préoccupations liées à l’épidémie.