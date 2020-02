Coronavirus : plus d’un tiers des PME sud-coréennes déstabilisées

Photo : YONHAP News

L'épidémie du nouveau coronavirus a affecté un tiers des petites et moyennes entreprises en Corée du Sud. La fédération des PME-PMI du pays a révélé aujourd'hui les résultats d’un sondage sur le sujet réalisé les 4 et 5 février derniers auprès de 250 sociétés de taille modeste.D’après les résultats, 38 % des entreprises de services sondées ont répondu avoir subi des préjudices, et 77 % d’entre elles estiment avoir enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires à cause du recul du nombre de visiteurs.Du côté de l’industrie manufacturière, 31 % des firmes jugent que le 2019-nCoV a eu un impact négatif sur leur activité. 56 % d’entre elles ont répondu avoir des difficultés d'approvisionnement de matières premières, alors que 44 % manquent de pièces détachées.57 % des sociétés du secteur des services ont répondu que le climat des affaires se détériorait face à la contamination, un chiffre qui descend à 43 % pour les secteurs secondaire et tertiaire.