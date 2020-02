Une réunion de groupe de travail Corée du Sud-Etats-Unis se tient à Séoul

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où le président sud-coréen Moon Jae-in cherche à relancer le processus de paix dans la péninsule coréenne, une réunion de groupe de travail entre Séoul et Washington s’est tenue aujourd’hui, dans la capitale sud-coréenne.Avant de participer à la discussion organisée dans le bureau du ministère des Affaires étrangères, le représentant spécial adjoint du département d’État américain, Alex Wong s’est dit satisfait de revenir à Séoul. Il a pourtant évité de commenter l’actualité, comme l’envoi de soutiens matériels destinés à lutter contre la propagation du 2019-nCoV et le tourisme des sud-Coréens en Corée du Nord.Rappelons que cette rencontre bilatérale lancée en novembre 2018 est critiquée par le régime nord-coréen, qui reproche au Sud de se laisser faire par les puissances externes. Conscient de cette opposition, Séoul essaie d’éviter d’évoquer le terme désignant cette réunion depuis le deuxième semestre 2019.Le représentant américain s’entretiendra avec des représentants de la Maison bleue et du ministère de la Réunification avant de s’envoler pour les Etats-Unis, ce mercredi.