Coronavirus : 3 sud-Coréens contaminés en Chine

Photo : YONHAP News

Trois sud-Coréens contaminés par le nouveau coronavirus sont actuellement hospitalisés en Chine. Selon une source diplomatique, il s'agit d'un homme marié à une Chinoise et de leurs deux enfants, qui habitent à Jining, dans la province de Shandong, à mi-chemin entre Pékin et Shanghaï. La contamination de l'épouse a été confirmée à la fin du mois dernier. Quant à celle des autres membres de la famille, la semaine dernière.Toujours selon cette même source, l'état de santé de ces trois individus n'est pas inquiétant et aucun autre malade suspect d’origine sud-coréenne n'a été recensé dans le pays. À Séoul, les autorités suivent de près l’évolution de ces patients depuis qu’ils ont été placés sous surveillance. Depuis la confirmation de leur contamination, elles leur apportent tout le soutien matériel dont elles ont besoin.En Corée du Sud, le bilan reste inchangé avec toujours 27 cas confirmés.