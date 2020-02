Photo : YONHAP News

L’indice de référence de la Bourse de Séoul commence cette nouvelle semaine par une chute de près d’un demi pourcent. Le Kospi perd 0,49 %, soit 10,88 points, pour atteindre 2 201,07 points. À l’inverse, le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, gagne 0,51 %, soit 3,44 points, et termine à 676,07 points.Du côté du marché des changes, la monnaie sud-coréenne prend de la valeur face à l’euro, mais en perd face au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 300,41 wons (-2,31 wons) et le dollar 1 187, 10 wons (+0,60 wons).