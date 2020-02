Tout le pays verra le soleil aujourd’hui. Ce matin, quelques nuages étaient présents dans le sud-ouest et la pointe nord-est et cet après-midi, la totalité du pays sera sous un grand ciel bleu dégagé.Les températures se radoucissent. Si le mercure était autour de zéro un peu partout au réveil, il montera jusqu’à 10°C à Séoul, 12°C à Daejeon et Daegu, 13°C à Busan et 14°C sur l’île de Jeju.