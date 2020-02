Corée du Nord : l’utilisation d’Internet a augmenté de 300 % depuis 2018

Photo : KBS News

La Corée du Nord a vu son utilisation d’Internet bondir de 300 % depuis 2018, notamment pour des opérations de cybercriminalité visant à voler de la monnaie électronique. C’est ce que nous apprend Recorded Future.Dans un récent rapport, cette entreprise américaine de cybersécurité a précisé que, si en 2017, Internet avait été massivement utilisé le week-end et la nuit, dès l’année suivante, son utilisation a progressé dans la journée. Autrement dit, les connexions à des fins spécifiques ont augmenté.Selon ses analystes, cette hausse a un rapport avec les activités portant sur l’exploitation et des vols de crypto-monnaies, ou d’autres opérations de criminalité financière sur la toile. Le rapport indique également que le minage de la crypto-monnaie Monero à partir d’adresses IP nord-coréennes a elle aussi été multipliée par plus de dix depuis le mois de mai 2019.A ce propos, le New York Times a rapporté qu’il s’agissait de techniques destinées à échapper aux sanctions internationales prises par les Nations unies contre Pyongyang et qui ont été renforcées suite à ses essais répétés d’armes nucléaires et balistiques.