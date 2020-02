Bong Joon-ho attire l'attention des médias

Photo : YONHAP News

Face au triomphe de « Parasite » dimanche soir aux Oscars, un événement vivement critiqué pour sa sélection « très blanche », la presse américaine n’a pas caché sa surprise. La réaction a été d’autant plus forte que c’est le premier film sud-coréen nommé aux Academy Awards, qu’il a raflé quatre trophées et qui plus est le plus prestigieux, celui du meilleur film.Selon CNN, le dernier long-métrage de Bong Joon-ho a écrit l’Histoire, devenant le premier film en langue non-anglaise à remporter l’Oscar du meilleur film. Pour l’Associated Press (AP), la victoire de la comédie noire est celle du monde. Et le New York Times a souligné que la consécration du cinéaste sud-coréen illustre que les membres de l'Académie s’intéressent de plus en plus aux œuvres internationales. Enfin, d’après le Wall Street Journal, avec quatre récompenses, les Oscars laissent entendre qu’ils ont opté pour le changement et comptent devenir une cérémonie plus inclusive.Même après la fin de l'événement, les médias locaux sont inondés d'articles sur « Parasite » ainsi que sur son auteur, Bong Joon-ho, à qui les journalistes ne cessent de demander des entretiens. A quand son retour en Corée du Sud ? Son emploi du temps officiel autour des Oscars est bien terminé, mais le cinéaste restera encore un peu aux Etats-Unis pour faire le bilan et pour se ressourcer. En attendant, ses fans sud-coréens pourront se rendre dans les cinémas fin février pour voir la nouvelle version du film en noir et blanc.