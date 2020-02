Hyundai : l'usine d’Ulsan relance peu à peu ses activités

L’usine d’assemblage numéro 2 de Hyundai Motor, située à Ulsan, dans la province de Gyeongsang du Sud, a relancé aujourd’hui ses opérations. Environ 2 000 travailleurs appartenant à l’équipe matinale sont arrivés vers 6h 45.En raison d’une rupture des stocks de câblages électroniques, principalement produits en Chine, le constructeur automobile a placé, il y a huit jours, les unités 4 et 5 de cette usine en chômage technique. Trois jours plus tard, l’unité 2 a été mise à l’arrêt face à la paralysie de la production chinoise causée par l’épidémie du nouveau coronavirus.Des agents de sécurité ont vérifié la température corporelle de tous les ouvriers, y compris les conducteurs de camions transportant des composants, afin de prévenir toute infiltration du 2019-nCoV. Le groupe de l’après-midi, qui compte environ 2 000 travailleurs, prendra le relai à partir de 15h 30.Ainsi, le taux d’opération de cette usine du premier fabricant de voitures de Corée du Sud pourra atteindre, à partir d’aujourd’hui, son niveau normal. Quant à l’usine de Jeonju, dans la province de Jeolla du Nord, elle relancera progressivement ses activités, entre le 21 et le 27 février.