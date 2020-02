Coronavirus : un 3e avion de rapatriement décolle ce soir pour Wuhan

Photo : YONHAP News

L’évacuation des ressortissants sud-coréens et de leur famille encore à Wuhan, ville foyer du nouveau coronavirus, se poursuit. Un troisième avion affrété par le gouvernement doit quitter l’aéroport international d’Incheon ce soir, vers 20h 45, pour se poser à l’aéroport Tianhe, dans la capitale du Hubei, tard dans la nuit.Quelque 170 personnes toujours coincées dans la ville fantôme et les alentours monteront à bord. Mais c’est la première fois que la Corée du Sud accepte de prendre en charge l’évacuation d’individus qui ne sont pas uniquement de nationalité sud-coréenne. En effet, les parents, enfants et conjoints des expatriés sud-coréens sont cette fois-ci concernés.Une fois toutes les procédures nécessaires remplies, l’appareil redécollera demain à l’aube. Et si le nombre de passagers est bien moins important que lors des deux premiers rapatriements, les formalités en question devraient prendre plus de temps en raison de la vérification des liens familiaux entre les sud-Coréens et leurs proches de nationalité chinoise.Les personnes sans symptômes seront placées à l’isolement pendant 14 jours dans le Centre des langues étrangères des militaires, situé à Icheon dans la province de Gyeonggi, à proximité de Séoul.Après cette troisième évacuation, il devrait encore rester une centaine de ressortissants sud-coréens à Wuhan, qui ont, pour le moment, souhaité y demeurer. S’ils changent d’avis, le gouvernement pourrait lancer une quatrième opération de rapatriement.