Séoul et Washington discutent des projets de coopération intercoréenne

Photo : YONHAP News

Comme prévu, une nouvelle réunion du groupe de travail sud-coréano-américain s’est tenue hier à Séoul. Le représentant spécial adjoint du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Alex Wong, et son interlocuteur sud-coréen, Rhee Dong-yeol, y ont pris part.Au cœur des discussions : les projets de coopération intercoréenne que Séoul souhaite relancer cette année. Ils concernent plus précisément les voyages individuels de sud-Coréens au nord du 38e parallèle ou encore les travaux pour reconnecter et réparer les routes et voies ferrées de la péninsule divisée. Des projets qui, selon l’administration de Moon Jae-in, permettront de renouer le dialogue Pyongyang-Washington.Si on ignore encore les résultats concrets des consultations, on sait cependant que Séoul a donné des explications détaillées sur le projet de tourisme individuel, qui ne fait pourtant pas l’objet d’une coopération avec les Etats-Unis. Et ceux-ci reconnaissent, eux aussi, qu’il ne viole pas les sanctions contre le régime de Kim Jong-un. Le gouvernement américain estime néanmoins qu’il faudra des consultations, car prendre un téléphone ou un ordinateur portable lors d’un voyage au Nord, où les modalités d’arrivée et de départ sont particulières, peut poser problèmes.Le département d’Etat américain a annoncé hier que la visite à Séoul de son envoyé avait pour but de discuter de la collaboration continue entre les deux alliés, pour atteindre leur objectif commun de dénucléariser complètement la péninsule et d’y instaurer une paix durable. Et d’ajouter que les concertations portaient aussi sur la coopération intercoréenne et sur la question humanitaire.