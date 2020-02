CNN : Donald Trump ne souhaite pas un nouveau sommet avec Kim Jong-un avant la présidentielle

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a dit à ses conseillers en politique étrangère qu’il ne voulait pas tenir un nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, avant la prochaine élection présidentielle prévue au mois de novembre. C’est ce qu’a rapporté CNN.D’après deux sources bien informées sur le sujet et citées par la chaîne de télévision américaine, depuis la déconvenue de leur deuxième entrevue à Hanoï il y a bientôt un an, les négociations diplomatiques visant à amener le pays communiste à se dénucléariser ont continué d’achopper. Et le locataire de la Maison blanche se concentre désormais sur sa campagne de réélection, préférant laisser ce dossier en retrait. Pourtant, la semaine dernière, son conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, avait évoqué la possibilité d’une troisième rencontre entre les deux leaders.Toujours selon les mêmes sources, le milliardaire républicain a exprimé sa frustration après les consultations de travail qui ont eu lieu en octobre dernier, à Stockholm. Alors que les négociateurs américains avaient considéré que la rencontre pourrait déboucher sur une avancée, leurs homologues nord-coréens ont déclaré que les discussions avaient été un échec, les accusant d’être arrivés les mains vides.