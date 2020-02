Coronavirus : face à l’arrivée massive d’étudiants chinois, les autorités publiques aident les universités à se préparer

Photo : YONHAP News

D’après le ministère sud-coréen de l’Education, environ 5 000 étudiants chinois inscrits dans les universités sud-coréennes sont déjà arrivés en Corée du Sud et dispersés à travers tout le pays. D’où l’inquiétude grandissante quant à une éventuelle propagation du 2019-nCoV.Et à l’approche de la rentrée universitaire, prévue début mars, de plus en plus d’étudiants de l’empire du Milieu inscrits dans des établissements sud-coréens devraient arriver progressivement. Leur nombre total est estimé à quelque 70 000.Dans ce contexte, la Maison bleue, le ministère de l’Education et le Minjoo, la formation présidentielle, se sont ainsi mis d’accord hier pour soutenir les universités. Les autorités publiques ont ainsi décidé de financer l’achat d'équipements et de produits destinés à la prévention contre l’épidémie du nouveau coronavirus pour les campus universitaires, comme des capteurs de température corporelle, des masques et des gels désinfectants pour les mains.