ONU : Pyongyang continue de faire fi des sanctions internationales

Photo : YONHAP News

Le groupe d’experts faisant partie du comité de suivi de l'Onu sur les sanctions imposées à la Corée du Nord a finalisé son nouveau rapport annuel qui sera soumis au Conseil de sécurité.Une première ébauche dévoilée par l’agence Reuters montre que le pays communiste ne cesse de contourner les sanctions grâce au commerce de marchandises interdites. Plus précisément, pendant les huit premiers mois de l’année dernière, il aurait exporté 3,7 millions de tonnes de charbon, ce qui correspond à une valeur d’au moins 370 millions de dollars.Le rapport précise que 2,8 millions de tonnes auraient été livrées via des transbordements en mer entre navires nord-coréens et chinois. Le charbon ainsi transféré sur des bateaux de l’empire du Milieu aurait été transporté vers trois ports de la baie de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, pour être ensuite exporté à d’autres pays en passant par le Yangzi Jiang, le plus long fleuve d’Asie.Le document fait également état des exportations vers l’empire du Milieu de 1 million de tonnes de terre et de sable nord-coréens, utilisés pour le dragage des cours d’eaux, ainsi que des importations de produits pétroliers raffinés étrangers au-delà du plafond fixé par l’Organisation internationale, à savoir 500 000 barils par an.Enfin, le groupe d’experts conclut également que l’an dernier, le régime de Kim Jong-un a poursuivi ses programmes nucléaire et balistique.Le rapport sera désormais lu par les membres du Conseil de sécurité et adopté vraisemblablement le mois prochain, s'il n'y a pas de désaccord.