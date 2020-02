Sergueï Lavrov : Washington compte déployer des missiles à courte et moyenne portée en Asie-Pacifique

Photo : YONHAP News

Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que les Etats-Unis projetaient de déployer des missiles à courte et à moyenne portée en Asie-Pacifique et qu’ils faisaient mention, pour ce faire, de la Corée du Sud et du Japon. Sergueï Lavrov a fait cette remarque dans une interview avec la presse locale.Selon lui, si le projet américain a pour but de dissuader la Chine, une considérable partie de son territoire sera à portée des engins américains. Et Moscou y réagira. À ce propos, son pays mène actuellement des consultations « très concrètes » avec les deux principaux alliés asiatiques des Etats-Unis ainsi que les pays de l’Association des nations d’Asie du Sud-est (Asean).Lavrov a une fois de plus souligné la nécessité de prolonger le traité « New Start » de réduction des armes stratégiques, unique accord en vigueur sur le contrôle des armes nucléaires entre la Russie et les USA. Signé en 2010 et entré en vigueur l’année suivante, le pacte expirera l’année prochaine.Le mois dernier déjà, le chef de la diplomatie russe s’était prononcé contre un autre projet, celui du déploiement de systèmes antimissiles américains Aegis Ashore au Japon, dénonçant une menace pour son pays.