Les exportations ont progressé de 69 % du 1er au 10 février

Pendant les dix premiers jours de février, les exportations ont grimpé de 69,4 % par rapport à la même période l’an dernier, pour atteindre 10,7 milliards de dollars.Mais attention! Si l’on prend en considération le nombre de jours ouvrés au cours de cette période, les ventes quotidiennes hors des frontières ont à contrario chuté de 3,2 %. En effet, cette année, on comptait sept jours travaillés contre seulement quatre l’an dernier, en raison des vacances du Nouvel an lunaire.Par produit, les expéditions d’automobiles, de semi-conducteurs, d’équipements de communication sans fil et de produits pétroliers se sont accrues. Et par pays, ce sont les exportations vers l’Union européenne qui ont le plus progressé, avec 170,4 %.Les importations ont elles aussi bondi de 24 % en glissement annuel, pour totaliser 12 milliards de dollars. La Corée du Sud a ainsi accusé un déficit commercial de 1,3 milliard de dollars du 1er au 10 février.