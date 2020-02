ONU : la Corée du Nord a besoin de 107 millions de dollars d’aide humanitaire

Photo : YONHAP News

Le montant nécessaire à l'aide humanitaire destinée à la Corée du Nord pour cette année est estimé à 107 millions de dollars. C’est ce qu’ont rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA) et Radio Free Asia (RFA).Selon le rapport sur « les besoins et les priorités de la Corée du Nord en 2020 », publié hier par les Nations unies, environ 10,4 millions de personnes vivent actuellement une crise humanitaire parmi les 25 millions d’habitants, contre 10,9 millions l’an dernier.Le nombre de nord-Coréens bénéficiant des aides fournies par les organisations internationales ayant leur bureau à Pyongyang, comme le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Unicef et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est passé de 3,8 à 5,5 millions entre 2019 et 2020. Cette augmentation s’explique par la récente décision de l’OMS qui a repoussé l’âge limite des bénéficiaires à 15 ans, contre 5 ans auparavant.Les projets prioritaires comme le traitement de la tuberculose et l’amélioration de l’alimentation des femmes enceintes et des enfants se verront allouer un budget total de 50 millions de dollars. Ensuite, 29 millions de dollars seront consacrés à la sécurité alimentaire et au développement agricole et 21 millions de dollars aux opérations sanitaires.