ONU : l'Asie doit accélérer sa transition énergétique

Même si de nombreux efforts sont déployés à l’échelle mondiale pour réduire les émissions des centrales thermiques à charbon, l’urgence de la transition énergétique est relativement sous-estimée sur le continent asiatique.Selon le rapport intitulé « Situation et perspectives de l'économie mondiale 2020 », que l’Organisation des Nations unies (ONU) vient de publier, l’Europe et l’Amérique du Nord ont considérablement baissé la production d’énergie à partir du charbon. A contrario, l’Asie continue de compter massivement sur ce combustible fossile pour produire et consommer de l’électricité.En 2019, les nouvelles centrales à charbon ont affiché une capacité de production d’électricité de 51 855 millions de watts (MW) dans le monde. C’est la Chine qui occupe la plus grosse part avec 34 737 MW, loin devant l’Inde (11 220 MW), le Bangladesh (2 774 MW) et l’Indonésie (2 700 MW). La Corée du Sud arrive à la 14e place avec 269 MW.La capacité globale a pris en compte les futures unités de production dont le projet de construction a été confirmé ou les unités qui sont entrées en service entre 2018 et 2019. Les centrales fermées durant cette période sont exclues.Rappelons que le gouvernement sud-coréen met en place d’importantes mesures afin de réduire les émissions de particules fines. Dans ce cadre, il a décidé de fermer de manière anticipé les centrales à charbon en fin de cycle. Cependant, de nouvelles unités de production à charbon vont entrer en service ou seront construites cette année.