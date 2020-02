Coronavirus : les sud-Coréens invités à « restreindre » les voyages dans 6 nouveaux pays

Photo : YONHAP News

Séoul a annoncé une nouvelle mesure destinée à freiner la propagation du nouveau coronavirus. Il s’agit cette fois de conseiller à ses ressortissants de « restreindre » leurs voyages ou visites dans six autres pays que la Chine : Singapour, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et Taïwan. C’est le vice-ministre de la Santé qui l’a annoncée aujourd’hui.Les sud-Coréens doivent également respecter les consignes données par les autorités sanitaires et éviter les lieux publics dans lesquels les gens se rassemblent en masse, en cas de déplacements dans des régions concernées par des infections communautaires ou des pays touchés par l’épidémie. Parmi ceux-ci figurent notamment la France, les États-Unis, le Royaume Uni, l’Allemagne, l’Inde, les Émirats arabes unis et la Suède.Par ailleurs, les médecins et les pharmaciens peuvent vérifier à partir d’aujourd’hui, si leurs patients se sont rendus dans ces régions ou pays.