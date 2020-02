Photo : YONHAP News

Tous les sud-Coréens sans exception ont pu profiter d’un grand ciel ensoleillé ce matin. Dans l’après-midi, le beau temps se poursuivra, à part sur la pointe sud-ouest où les nuages s’accumuleront. L’île de Jeju sera sous la pluie, des précipitations qui devraient durer plusieurs jours.L’indice de qualité de l’air (IQA US) est loin d’être bon. Il sera entre 100 et 150 tout au long de la journée, soit un niveau « mauvais pour les personnes sensibles ». Une pollution qui devrait se prolonger quelques jours.Au niveau du mercure, le printemps semble se rapprocher à grand pas. Les températures tournaient autour de zéro ce matin et de 5°C dans le sud du pays. Les maximales ce mardi atteindront 14°C à Séoul, 15°C à Daegu, sur l’île de Jeju et à Busan, et 16°C à Daejeon.