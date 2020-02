Coronavirus : les entreprises sud-coréennes redoutent un impact considérable

Photo : YONHAP News

L’épidémie du nouveau coronavirus pèse de plus en plus sur les entreprises sud-coréennes. Et celles-ci ne s’en cachent pas. On a ainsi appris aujourd’hui qu'elles redoutaient un impact considérable.Dans le secteur automobile, après sa maison mère Hyundai Motor, Kia Motors a annoncé, hier, la fermeture, dans un premier temps pour deux jours, de son site de Sohari, en banlieue de Séoul. Le groupe y produit plus de 1 000 unités par jour de ses modèles phares. Mais le constructeur a décidé de prolonger cette mise à l’arrêt de deux jours supplémentaires. En cause : la pénurie de composants importés de Chine, en particulier les faisceaux de câblage électrique.Heureusement, 37 usines chinoises de pièces automobiles ont décidé de reprendre partiellement leur activité, et Hyundai-Kia, Ssangyong et Renault-Samsung ont pu redémarrer leur production ou s’y préparent. Il est cependant trop tôt pour parler d’un retour à la normale.Leurs fournisseurs, majoritairement de petite et moyenne taille, sont les principales victimes de cet effet domino. Leurs difficultés risquent de s’étendre plus longtemps, jusqu’à six mois au maximum. Et sans surprise, cela aura des conséquences aussi sur les exportations.Face à une telle situation, le gouvernement doit annoncer demain une série de mesures destinées à leur venir en aide.