Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a désigné Hong Kong et Macao comme des « zones contaminées » par le nouveau coronavirus.Conformément à cette décision, qui entrera en vigueur dès demain, les contrôles sanitaires des voyageurs venus de ces anciennes colonies britannique et portugaise seront renforcés. Ils devront désormais se soumettre à la prise de la température corporelle et remplir un questionnaire sur leur état de santé.L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que, jusqu’à hier, 36 et 10 cas avaient été respectivement détectés à Hong Kong et à Macao, deux territoires autonomes situés à proximité de la province du Guangdong, en Chine continentale.