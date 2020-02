Reprise de la présentation des projets ministériels pour 2020

Photo : YONHAP News

Le président de la République a recommencé aujourd’hui à se faire présenter les principaux projets de chaque ministère pour cette année. Un briefing suspendu par la propagation du nouveau coronavirus. Aujourd’hui, Moon Jae-in a reçu trois ministères : ceux du Travail et de l’Emploi, de l’Agriculture et de l’Environnement.L’occasion pour le chef de l’Etat de souligner une fois de plus que l’emploi restait le grand chantier prioritaire de son administration et que le temps était venu d’envisager sérieusement son prolongement. Dans le même temps, il a demandé aux trois ministères de prendre en considération, dans l’élaboration de leurs nouvelles mesures destinées à créer des emplois ou à améliorer le quotidien de la population, l’impact de l’épidémie sur les secteurs concernés.La question des particules fines s’est elle aussi invitée dans la présentation d’aujourd’hui.