Photo : YONHAP News

Après une journée remplie de soleil, la Corée du Sud passe à une journée sous la grisaille et la pluie. Du matin jusqu’au soir, tout le pays sans aucune exception sera sous des précipitations plus ou moins importantes.Des pluies qui ne bloquent malheureusement pas la pollution. En effet, l’indice de qualité de l’air (IQA US) sera au même niveau qu’hier, entre 100 et 150, autrement dit « mauvais pour les personnes sensibles »Par contre, les températures grimpent sérieusement ce mercredi. En matinée, elles ont tourné autour de 5°C dans le nord et 10°C dans le sud. Cet après-midi, le mercure atteindra 8°C à Séoul, 10°C à Daejeon, 12°C à Daegu, 15°C à Busan et 17°C sur l’île de Jeju.