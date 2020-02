Le film « Parasite » revient sur le devant de la scène

Photo : YONHAP News

Le long-métrage « Parasite » fait de nouveau florès aux quatre coins du monde suite à son triomphe écrasant lors des Oscars 2020, dimanche soir.Dès le lendemain, les Américains se sont rués dans les salles de cinéma, suivant les conseils du Washington Post, qui a qualifié la 92e cérémonie des Academy Awards de « Nuit du Parasite ». Le quotidien américain a invité ceux qui ne l’ont pas encore vu à aller admirer la dernière œuvre de Bong Joon-ho.Sortie en octobre dernier en Amérique du Nord, les projections de la comédie noire se sont démultipliées, poussées par l’enthousiasme de la « Bonghive », la communauté de fans du réalisateur. Diffusé dans seulement trois salles lors de sa sortie avant d’atteindre quelque 1 000 cinémas au fur et à mesure de la montée en puissance du film, plus de 2 000 salles diffuseront le chef d’œuvre ce week-end.Et alors qu’il comptabilisait jusqu’à présent un peu plus de 42 milliards de wons, autour de 30 millions d’euros, de recettes sur ce continent, son exploit historique aux Oscars devrait lui permettre de dépasser les 60 milliards de wons, environ 46 millions d’euros.Même constat au Royaume-Uni où quelque 1 500 salles de cinéma diffusent ce film primé aux Golden Globes, un record pour une production asiatique. Au Japon, dernier pays où le long-métrage est sorti, le 10 janvier dernier, le nombre de spectateurs a franchi la barre du million.Les recettes mondiales s’élèvent à 200 milliards de wons, soit 155 millions d’euros, un succès mérité, d’autant plus que l’œuvre reviendra sur les écrans de quelque 130 pays dans les semaines qui viennent.