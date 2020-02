Kang Kyung-wha prend part à la Conférence de Munich sur la sécurité

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères prendra part à la Conférence de Munich sur la sécurité (CMS), qui aura lieu du 14 au 16 février. Selon son porte-parole, Kang Kyung-wha participera plus précisément à la session principale de ce rendez-vous annuel sur les questions de défense et de sécurité mondiales. Elle y présentera la politique étrangère de Séoul visant à rejoindre les efforts de la communauté internationale pour renforcer le multilatéralisme.En marge de ces assises, la chef de la diplomatie sud-coréenne envisage de s’entretenir avec ses homologues de plusieurs pays sur la situation aussi bien dans la péninsule que dans le monde, ainsi que sur les moyens de coopérer avec ces nations sur la scène internationale. Elle pourrait retrouver notamment l’Américain Mike Pompeo et le Japonais Toshimitsu Motegi. Leur dernière rencontre s’était tenue le 14 janvier à San Francisco.Si une nouvelle entrevue Kang-Pompeo a lieu, leurs discussions porteront aussi sur les projets de coopération intercoréenne que l’administration de Moon Jae-in souhaite redémarrer cette année. Des projets qui prévoient entre autres les voyages individuels de sud-Coréens en Corée du Nord et les travaux de reconnexion et de modernisation des routes et des voies ferrées de part et d’autre de la frontière.Les deux ministres doivent aussi échanger sur la situation actuelle dans la péninsule, où aucun signe notable de provocation de la part de Pyongyang n’a été observé pour le moment, bien que Kim Jong-un ait promis fin 2019 une « réelle action choquante » contre les Etats-Unis.Les négociations sur les coûts que Séoul et Washington devront assumer cette année pour financer le stationnement des GI’s au sud du 38e parallèe pourront aussi faire partie de leur conversation. Ces pourparlers font toujours du surplace en raison d’un désaccord sur le montant devant être pris en charge par la Corée du Sud.