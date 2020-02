La croissance du nombre d’actifs occupés à son plus haut niveau en 5 ans

Photo : YONHAP News

En janvier, le nombre d’emplois a progressé de plus de 560 000 en glissement annuel. Du jamais-vu depuis cinq ans et cinq mois.D’après les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la population active occupée le mois dernier totalisait 26 800 000 individus. Soit 568 000 de plus qu’il y a un an. Pour le deuxième mois consécutif, ce chiffre dépasse le cap symbolique des 500 000.Avec 60 %, le taux d’emploi des plus de 15 ans a lui aussi atteint son plus haut niveau pour un mois de janvier, depuis l’établissement de ces statistiques mensuelles, en juillet 1982. Chez les 15-64 ans, il atteint plus précisément 66,7 %. Les chiffres n’ont jamais été aussi élevés depuis janvier 1989.Le nombre de demandeurs d’emplois a baissé de 71 000 en glissement annuel. Le pays en comptait par conséquent 1 153 000 en janvier. Le taux de chômage a donc reculé de 0,4 point sur un an, à 4,1 %.Le Kostat explique tous ces bons résultats par plusieurs facteurs, et en particulier par les projets du gouvernement liés à l’emploi et à la création de postes. En janvier 2019, le nombre d’emplois s’était accru de 19 000 seulement.