Samsung lance sa nouvelle série de smartphones, le Galaxy S20

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a dévoilé le Galaxy S20, son tout dernier smartphone, le fleuron des fleurons de la gamme « Galaxy », lors de son événement « Unpacked 2020 » qui s’est tenu hier, heure locale, à San Francisco aux États-Unis.Ce nouvel appareil se démarque des précédentes versions par son innovation en termes d’intégration de la connectivité à la 5G, d’intelligence artificielle et d’Internet des objets, autrement dit l’interconnexion entre l’Internet et les objets, les lieux et les environnements. Une différence importante qui souligne le choix de son nom, après le Galaxy S10.La série est composée de trois modèles : le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra 5G. Le géant sud-coréen de l'électronique a appliqué le réseau « 5G Standalone », une architecture réseau totalement autonome, dans tous ces modèles, afin d’offrir aux utilisateurs un accès sans aucune coupure aux vidéos 8k, aux appels vidéo et aux jeux mobiles de haute résolution.Le fonctionnement de l’appareil photo a bien entendu été renforcé. Le S20 Ultra 5G propose une caméra performante, digne des appareils photos pour professionnels, avec un capteur de 108 millions de pixels et la technologie « nona-binning », qui associe neuf pixels en un, et qui permet de prendre des photos nettes la nuit ou dans un lieu fermé sombre. Le zoom optique hybride décuplé jusqu’à dix fois sans perte de qualité, et jusqu’à trois fois sur les autres appareils.Ces smartphones dernier cri seront commercialisés à partir du 6 mars prochain autour du globe et des préventes ouvriront entre le 20 et 26 février en Corée du Sud.