Séoul ambitionne d’atteindre le « zéro émission nette » de CO2 d’ici 2050

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Environnement a annoncé que le gouvernement continuait de lutter contre le réchauffement climatique et que son objectif était d’atteindre le zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050, standard le plus élevé au monde en la matière.Invité hier sur le plateau d’une émission télévisée de la KBS, Cho Myung-rae a fait cette annonce en réponse à une question de savoir si l’exécutif avait abandonné ou non cet objectif. À l’origine de cette interrogation, un rapport récemment publié par un forum à la demande du ministère. Ce document fait état d’une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 40 à 75 % seulement, toujours à l’horizon 2050.Le ministre a alors rétorqué qu’il ne s’agissait que d’une recommandation de l’institut, et non de l’objectif du gouvernement. Il a néanmoins affirmé que pour l’atteindre, un consensus national serait nécessaire et que son ministère lancerait, à cet effet, un débat public.