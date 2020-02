Assemblée nationale : une nouvelle session extraordinaire s’ouvrira le 17 février

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale reprendra ses travaux lundi prochain, en session extraordinaire, pour un mois. Les deux principaux partis de l’Hémicycle sont parvenus à cet accord, hier.Comme à l’accoutumée, les chefs de groupe parlementaire de ces deux camps s’exprimeront à la tribune du Parlement : le 18 février pour celui du Minjoo, formation au pouvoir, et le lendemain pour celui du Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition. Désormais, ils ne sont plus que deux à posséder un groupe dans l’Hémicycle.Les députés commenceront le 24 février leurs questions au gouvernement, une session qui durera trois jours. Puis une séance plénière se réunira deux fois, le 27 février et le 5 mars, afin de voter les projets ou propositions de loi toujours en attente.Les négociations entre les deux camps sur le redécoupage des circonscriptions législatives n’ont cependant pas abouti, et le temps presse. Le scrutin aura lieu le 15 avril.Un désaccord persiste aussi sur la mise en place d’une commission ad hoc qui doit examiner les mesures de lutte contre la nouvelle épidémie du Covid-19.