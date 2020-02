Fitch Ratings maintient la note de la Corée du Sud à « AA- »

Photo : YONHAP News

Fitch Ratings a annoncé aujourd’hui maintenir la note souveraine de la Corée du Sud à « AA- », avec une perspective durable. Il s’agit du quatrième grade le plus élevé.D’après l'agence de notation financière, le pays du Matin clair est confronté à des défis à moyen terme pas faciles à relever, tels que le risque géopolitique lié à la Corée du Nord, le vieillissement de la population et la réduction de la productivité. Cependant, le pays assure une gestion financière solide et montre une performance macroéconomique stable. Le projet de budget 2020 a notamment permis de lancer des politiques visant à hisser son économie, qui affichait une perspective de récession.Néanmoins, si la dette publique atteint 46 % du PIB en 2023, cela risque d’exercer une pression qui entraînerait une baisse de sa note à moyen terme. Du côté de la croissance économique cette année, l'agence américaine a maintenu sa prévision à 2,3 %, comme en août dernier.Cependant, si la production manufacturière et les exportations se reprennent, la propagation du nouveau coronavirus représente une nouvelle menace pour 2020. Ainsi, selon ses estimations, le taux directeur devrait être abaissé de 0,25 point et le taux d’inflation moyen s’établir à 0,5 %.