Covid-19 : pas de nouveaux cas en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le bilan des personnes infectées par le nouveau coronavirus en Corée du Sud n’a pas évolué. Il reste à 28 cas confirmés. Quatre sont complètement guéris et sont déjà sortis de l’hôpital.D’après la cellule de crise mise en place pour venir à bout de l’épidémie, jusqu’à aujourd’hui, un total de 5 046 personnes ont été dépistées. Les tests de 4 054 d’entre elles se sont avérés négatifs et 992 autres attendent les résultats des examens.Depuis aujourd’hui, les voyageurs en provenance de Hong Kong et de Macao, sud-Coréens et étrangers confondus, doivent se soumettre à des formalités d’entrée spéciales, appliquées jusqu’à hier seulement aux arrivants de Chine continentale. Pour rappel, le gouvernement a désigné hier ces deux territoires autonomes de l’empire du Milieu comme des « zones contaminées » par l’épidémie.Les voyageurs doivent dorénavant installer une application mobile de diagnostic médical autonome permettant de surveiller leur état de santé. Celle-ci oblige chaque arrivant à cocher, tous les jours et pendant une période allant jusqu’à 14 jours, des cases correspondant aux symptômes de la maladie, comme de la toux ou de la fièvre.En fonction des cases cochées, les autorités sanitaires les invitent à appeler un numéro d’urgence ou à consulter les dispositifs de prise en charge.