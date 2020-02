Hyundai Motor redémarre sa production malgré la pénurie de composants

Photo : YONHAP News

Le premier constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor relance progressivement la production de ses voitures. Aujourd’hui, certaines lignes des usines d’Asan et d’Ulsan ont redémarré. Ses rivaux Ssangyong Motor et Renault Samsung Motors vont lui emboîter le pas, respectivement demain et lundi prochain.Pour rappel, les fabricants sud-coréens avaient arrêté leur production suite à la suspension des offres de pièces détachées en provenance de Chine, où les fournisseurs sont à l’arrêt face à la propagation du nouveau coronavirus.Mais si Hyundai et sa filiale Kia ont fait repartir, hier, leur chaîne de fabrication, respectivement à Ulsan et à Hwaseong, il leur manque toujours des composants. En effet, l’approvisionnement de faisceaux de câblage électrique ne s’est pas stabilisé.De leur côté, les sous-traitants chinois ont recommencé leurs opérations la semaine dernière, mais de nombreux ouvriers manquent à l’appel, car ils ne sont toujours pas rentrés chez eux après la fête du Nouvel an chinois. De nombreuses villes ont été bloquées afin de stopper l’épidémie.