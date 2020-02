Covid-19 : le risque de transmission par voie aérienne est faible

Photo : YONHAP News

Le bateau de croisière Diamond Princess, amarré au port de Yokohama au Japon suite à une contamination massive des passagers au Covid-19, compte plus de 170 personnes infectées. De quoi craindre, désormais, la possibilité d’une transmission du coronavirus par voie aérienne, et non par contact ou gouttelettes seulement, comme cela peut être le cas avec la rougeole, la tuberculose, la variole ou encore la varicelle.Une crainte non-justifiée, selon une task force sud-coréenne d’observation clinique qui se veut rassurante sur le sujet. Composée d’experts et de médecins qui traitent les malades infectés, l’équipe a coupé court à cette inquiétude. Lors d’un briefing tenu hier, elle a assuré que le risque de propagation par voie aérienne serait faible.A propos du paquebot en quarantaine au large de l’archipel, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que les 14 ressortissants à bord étaient dans un état sûr et qu’ils n’avaient pas encore demandé à être rapatriés. Il s’agit de cinq membres d’équipage et neuf passagers sud-coréens. Ceux-ci sont nés majoritairement entre les années 1940 et 1960, et la plupart ont un droit de résidence permanente au Japon.