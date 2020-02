Covid-19 : le gouvernement débloque 250 milliards de wons pour les PME affectées

Photo : YONHAP News

Le ministère des PME et des Start-up débloque, à partir d'aujourd’hui, une aide de 250 milliards de wons, près de 195 millions d’euros, pour les entreprises affectées par la propagation du Covid-19, à travers quatre établissements publics placés sous l’égide du ministère. Une décision prise hier, à l’issue d’une réunion interministérielle visant à mettre en place un plan d’aide pour les PME.Les secteurs du tourisme, du spectacle, des transports, de l’hôtellerie et de la restauration sont notamment concernés. Les sociétés qui ont souffert des baisses de production et de perturbations en termes d’approvisionnement de produits en provenance de Chine peuvent également jouir de ce soutien.Dans le détail, le gouvernement compte proposer un taux d’intérêt préférentiel de 1,75 % aux petits commerçants et de 2,15 % aux PME, soit une réduction respectivement de 0,25 et 0,5 point par rapport au taux actuel, pour des échéances de cinq et dix ans. L’État va également offrir une garantie de crédit allant jusqu’à 300 millions de wons, environ 233 000 euros, pour les PME et 70 millions de wons, soit 54 000 euros, pour les petits commerçants. Enfin, les entreprises pourront bénéficier d’une remise de 10 % sur la cotisation à l’assurance, et la durée pour recevoir la prime d’assurance passera de 15 à 10 jours.Tout le processus administratif pour obtenir ces aides sera simplifié. Une soixantaine de guichets seront disponibles à travers le pays et les firmes pourront également déposer leur demande sur Internet.