Covid-19 : le Bureau à Pyongyang de la FAO doute de l’annonce des autorités nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le représentant adjoint du Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Pyongyang doute de l’annonce de la Corée du Nord, selon laquelle aucun cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus n’a été identifié sur son sol.D’après la Voix de l’Amérique (VOA), Bir Mandal a fait preuve de scepticisme, hier, en réponse à une question portant sur le fait qu’il y ait ou non des patients contaminés au Nord et si les autorités sanitaires locales travaillaient avec les institutions onusiennes concernées pour venir à bout de l’épidémie. Des doutes qui ne sont cependant pas fondés.La radio américaine a également rapporté que certaines organisations internationales avaient des difficultés à mener leurs activités depuis que le royaume ermite a fermé ses frontières afin de se protéger contre le Covid-19.A ce propos, l’officiel de la FAO a précisé qu’un employé du Bureau de l’OMS à Pyongyang, qui est allé le mois dernier à Bangkok, en Thaïlande, via la Chine, ne pouvait toujours pas rentrer dans la capitale nord-coréenne. A en croire l’ambassade de Russie à Pyongyang, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a interdit aux diplomates étrangers de se rendre dans leur pays.Autre mesure appliquée par le régime communiste depuis le 31 janvier : le confinement pendant 15 jours des diplomates et des responsables d’organisations internationales obligés de passer la frontière dans le cadre de missions importantes. Une durée qui a été prolongée à 30 jours depuis hier.